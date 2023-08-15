Газзаев: «Галактионову пора определиться с центральными защитниками»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил восхищение игрой «Крыльев Советов» в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
— «Локомотив» в этом сезоне пока не убеждает. Но я бы прежде всего похвалил «Крылья Советов». Игорь Осинькин ставит очень привлекательный и симпатичный футбол. Он умеет работать с молодежью. Каждый игрок хорошо выполняет свои индивидуальные, тактические функции в конкретных позициях. Уходят одни — появляются другие, которые прогрессируют. Это и Салтыков, и Бабкин. Великолепно вписались в игру два легионера — Гарре и Бейл. На «Крылья» любо-дорого смотреть. Волжане очень уверенно смяли железнодорожников, играли с позиции силы. «Локо» был просто беспомощным. Это большая удача для москвичей, что Марадишвили в концовке счет сравнял.
Весной многие восхищались игрой команды Михаила Галактионова. Но сейчас становится понятно, что в определенной степени победы достигались на эмоциях. Сложилась хорошая атмосфера в коллективе, все жили одной целью — избежать стыков. Дзюба пришелся ко двору. Его авторитет помог команде. Но начался новый сезон, и высветились проблемы в подготовке. Теперь перед «Локо» поставлены более амбициозные задачи, а игра пропала...
Не понимаю, почему тренерский штаб не может определиться с обороной и, в частности, с центральной позицией. Это пагубно сказывается на результатах. Вспомните великий «Милан» первой половины 90-х. Там была постоянная четверка защитников. Баррези, Костакурта, Мальдини и Тассотти. В свое время я дал шанс молодым Игнашевичу и Березуцким. Понимал, что им потребуется время, что они будут ошибаться. Но я в них поверил. Так и Галактионову необходимо уже определиться. Без стабильного состава и, в частности, без стабильной обороны сложно на что-то претендовать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|2 : 0
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0