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Сегодня, 09:45

Газзаев: «Галактионову пора определиться с центральными защитниками»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил восхищение игрой «Крыльев Советов» в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— «Локомотив» в этом сезоне пока не убеждает. Но я бы прежде всего похвалил «Крылья Советов». Игорь Осинькин ставит очень привлекательный и симпатичный футбол. Он умеет работать с молодежью. Каждый игрок хорошо выполняет свои индивидуальные, тактические функции в конкретных позициях. Уходят одни — появляются другие, которые прогрессируют. Это и Салтыков, и Бабкин. Великолепно вписались в игру два легионера — Гарре и Бейл. На «Крылья» любо-дорого смотреть. Волжане очень уверенно смяли железнодорожников, играли с позиции силы. «Локо» был просто беспомощным. Это большая удача для москвичей, что Марадишвили в концовке счет сравнял.

Весной многие восхищались игрой команды Михаила Галактионова. Но сейчас становится понятно, что в определенной степени победы достигались на эмоциях. Сложилась хорошая атмосфера в коллективе, все жили одной целью — избежать стыков. Дзюба пришелся ко двору. Его авторитет помог команде. Но начался новый сезон, и высветились проблемы в подготовке. Теперь перед «Локо» поставлены более амбициозные задачи, а игра пропала...

Не понимаю, почему тренерский штаб не может определиться с обороной и, в частности, с центральной позицией. Это пагубно сказывается на результатах. Вспомните великий «Милан» первой половины 90-х. Там была постоянная четверка защитников. Баррези, Костакурта, Мальдини и Тассотти. В свое время я дал шанс молодым Игнашевичу и Березуцким. Понимал, что им потребуется время, что они будут ошибаться. Но я в них поверил. Так и Галактионову необходимо уже определиться. Без стабильного состава и, в частности, без стабильной обороны сложно на что-то претендовать.

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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
Михаил Галактионов
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Газзаев: «Литвинов — не защитник. Медина и в ЦСКА меня не впечатлял»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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