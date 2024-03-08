Агент игрока «Сочи» Дркушича: «Он сделает все, чтобы остаться в РПЛ»

Агент Младен Ратковица, клиентом которого является защитник «Сочи» Ваня Дркушич, высказался о будущем игрока в клубе.

Контракт 24-летнего словенца с южанами рассчитан до лета 2025 года.

«Дркушич — лидер «Сочи», он ведет команду за собой. Ничья с «Балтикой» — не самый оптимальный вариант, но команда не проиграла на выезде, тут можно искать положительные моменты. Ваня думает, что «Сочи» не вылетит. И он сделает все, чтобы остаться в РПЛ», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Дркушич принял участие в 15 матчах за «Сочи», отличившись двумя забитыми мячами.

На данный момент команда Роберта Морено занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 19 турах.