Газзаев поздравил Акинфеева с 38-летием: «Он настоящий профессионал и патриот своего клуба»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с 38-летием.

«Поздравляю Игоря с днем рождения. Пожелаю ему крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше радовал болельщиков. Он — настоящий профессионал, настоящий патриот своей страны, своего клуба и пример для наших молодых начинающих футболистов, как нужно служить своему Отечеству. На сегодняшний день нельзя представить ЦСКА без Акинфеева. Понятно, что когда-то он закончит играть, но я уже отмечал, что была эпоха Яшина, была Эпоха Дасаева, а сейчас эпоха Акинфеева», — сказал Газзаев «СЭ».

38-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.