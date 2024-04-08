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Газзаев поздравил Акинфеева с 38-летием: «Он настоящий профессионал и патриот своего клуба»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил вратаря армейцев Игоря Акинфеева с 38-летием.

«Поздравляю Игоря с днем рождения. Пожелаю ему крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше радовал болельщиков. Он — настоящий профессионал, настоящий патриот своей страны, своего клуба и пример для наших молодых начинающих футболистов, как нужно служить своему Отечеству. На сегодняшний день нельзя представить ЦСКА без Акинфеева. Понятно, что когда-то он закончит играть, но я уже отмечал, что была эпоха Яшина, была Эпоха Дасаева, а сейчас эпоха Акинфеева», — сказал Газзаев «СЭ».

38-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
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 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
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10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
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12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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