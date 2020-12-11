Газизов заявил, что трансферная кампания «Спартака» прошла на приличном уровне

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью Sport24 рассказал о своей трансферной кампании в московском клубе, отметив, что она прошла на приличном уровне.

— Многие болельщики и эксперты называют летнюю трансферную кампанию клуба провальной: от Урунова, Кокорина, Мозеса пользы пока мало. Как вы сами ее оцените?

— Это была самая незатратная кампания за последнее время. По мне, все прошло на приличном уровне. В период пандемии было непросто. Кроме того, оценка трансфера проходит не по тому, играет ли сейчас футболист или нет. Он может заиграть завтра. Важнее, что эти футболисты сейчас в таком виде на рынке нужны, на них есть спрос. Считаю, это главная оценка работы. Это лучше, чем футболист, который куплен за десятки миллионов и никому не нужен. Это для компьютерных игр. Настоящий футбол — это жизнь. Больше, чем просто картинки на компьютере.

— Хорошо, Урунова готов забрать «Рубин»...

— И не только. На футбольном рынке это все знают. Это актив, за который готовы биться.

— Почему тогда в «Спартаке» у него недостаточно игрового времени? Недооценивает тренерский штаб?

— В «Спартаке» всегда сложно. Очень мало игроков, которые приходят и сразу показывают результат. Один из них — Мозес, который пришел и уже что-то делает, дает определенные баллы и коэффициенты, показывает свой уровень. Даже Саше Кокорину тяжело, а он, в моем понимании, один из сильнейших футболистов России. Что касается Остона, он молодой парень и ему нужно время адаптироваться. Нужно спрашивать тренера, как он этих игроков оценивает. И, насколько мне известно, Тедеско оценивает их высоко.

Трансферная кампания — это не только я. Другие игроки тоже являлись определенным фактором. Я с ними работал. Кого-то — имена называть не буду — мне удалось удержать в команде, кого-то отдать в аренду и уменьшить нагрузку. Работа генерального менеджера не так видна, но была проделана очень хорошо. Мы не потратили много денег и оказались на первом месте. Это цифры, и это важно. Остальное — частности и домыслы.

— Кто еще мог перейти этим летом в «Спартак»?

— Это мои наработки, они остаются со мной. Все еще может произойти. Я же футбольный менеджер и не могу всем все рассказать. Все видят только общую картинку.