Газизов: «У Зобнина сумасшедшие показатели на позиции правого латераля»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов похвалил полузащитника команды Романа Зобнина за универсализм.

— Вы купили правого защитника к 10-му или 11-му туру. Это не поздно? Роман Зобнин сейчас не держит на вас обиду?

— Роман Зобнин показал себя с другой стороны. Он показал себя как универсальный футболист, который может играть не только в центре поля, но и правого латераля.

Не секрет, что скауты больших клубов из первой пятерки Европы его никогда не рассматривали как игрока центра поля. А сейчас он у всех на виду как правый латераль. У него сумасшедшие показатели на этой позиции. Они обратили на него внимание как на правого защитника, но сейчас они будут видеть, что этот футболист играет еще и другую роль на поле.

Когда мы с ним это обсуждали, я говорил: «Роман, представляешь, насколько футбол универсален и насколько ты стал интересен». И он принял это. В моем понимании это наоборот наша победа. Может, они из-за стечения обстоятельств, но это так. Сегодня надо признать, что «Спартак» набирал очки, потому что Роман играл там. И это факт.

— Тогда почему бы не оставить его правым защитников, кайфовать от его прогресса, а потом выгодно продать?

— Сейчас он тоже растет в своих профессиональных качествах. Он понял, что может закрывать не только позицию в центре, но и справа в защите. А я думаю, что он может и левого латераля играть. А может играть и на другой позиции. Я в этом уверен. Потому что его футбольный дар позволяет это делать.

— Планирует ли «Спартак» зимой вернуться к поиску опорника?

— Конечно. Эта работа велась и сейчас. И за два дня до закрытия трансферного окна у нас был футболист. Мало того — он есть. И мы будем до конца смотреть за ним. Хороший футболист с хорошими качествами.

— Кто он?

— Мы подождем. Потому что через неделю или две трансферный комитет будет создан и фамилии футболистов, кого мы будем предлагать, будем отстаивать там. В принципе это было и раньше. Любой футболист, приходящий в клуб, согласовывается с главным тренером. И, естественно, с владельцем. Так просто привести футболиста — взял да купил — невозможно, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.