Газизов: «У Заремы есть очень приличное знание футбола»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова хорошо разбирается в футболе.

— Фигура Заремы, которая все чаще появляется в новостях про «Спартак». Вы с ней встречаетесь или созваниваетесь? Как это происходит?

— Я с ней встречаюсь. Она — член семьи и человек, который довольно неплохо разбирается в футболе. У нее есть очень приличное знание.

— Знание футбола?

— Да, футбола.

— А откуда оно?

— Я не знаю. Может быть, потому что они с Леонидом Арнольдовичем много обсуждают. Она со многими людьми из футбола общается. То, что знания у нее приличные в футболе, — это бесспорно.

— После матча она может вам позвонить или это совместный ужин — она, Леонид Арнольдович и вы?

— Нет, я не настолько близок к семье Леонида Арнольдовича. Я занимаюсь определенными ситуациями, я менеджер. Мне могут задать вопросы, я на них отвечу. То, что ее вопросы квалифицированные, и они стоят того, чтобы на них обратили внимание, это бесспорно.

— Федун вмешивался в трансферы этим летом?

— Нет, он дал возможность работать, и я ему благодарен за это. Посмотрел, наверное, на то, что мы делаем. У него было свое видение, но войти и сказать «это не так» — такого не было.

— У него есть право вето?

— Право вето у него в любом случае есть на все. Он большой человек с большим кейсом. То, что я делаю, для него не ново. Он смотрит и видит, что руководитель должен двигаться сам. И не надо ему до конца подсказывать и где-то мешать.

Я же говорю, спор может быть. И не только с ним, но и с его ближайшим окружением.

— С Заремой тоже можете спорить?

— Почему нет? И она может спорить, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.