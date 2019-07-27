Газизов считает, что "Уфа" показывает неплохой футбол, несмотря не результаты

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизиов высказал мнение, что команда неплохо сыграла в двух стартовых турах РПЛ. При этом "Уфа" уступила в обоих случаях.

— Я бы не сказал, что у нас не складывается игра, и адаптация вполне хорошо проходит. В принципе, мы показываем неплохой футбол, но результата нет, это факт, - цитирует Газизова News.ru. - Но он придет, и надеюсь, что это случится в субботу против "Крыльев Советов" в рамках очередного тура премьер-лиги.

Матч "Уфа" - "Крылья Советов" начнется в 14.00 по московскому времени.

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