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Газизов попрощался с игроками «Уфы»

8 июля 2020, 23:06
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа».
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа».
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов попрощался с игроками команды. Он уйдет работать в «Спартак».

— Шамиль Газизов только что попрощался с командой и заплакал на фразе «спасибо ребята, вы лучшие», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Кирилл Нагучев.

Владелец «Спартака» Леонид Федун уже объявил, что Газизов приступит к работе в московском клубе со следующей недели.

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