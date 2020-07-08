Газизов попрощался с игроками «Уфы»
8 июля 2020, 23:06
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов попрощался с игроками команды. Он уйдет работать в «Спартак».
— Шамиль Газизов только что попрощался с командой и заплакал на фразе «спасибо ребята, вы лучшие», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Кирилл Нагучев.
Владелец «Спартака» Леонид Федун уже объявил, что Газизов приступит к работе в московском клубе со следующей недели.
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