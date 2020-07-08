Газизов попрощался с игроками «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов попрощался с игроками команды. Он уйдет работать в «Спартак».

— Шамиль Газизов только что попрощался с командой и заплакал на фразе «спасибо ребята, вы лучшие», — написал в Twitter комментатор «Матч ТВ» Кирилл Нагучев.

Владелец «Спартака» Леонид Федун уже объявил, что Газизов приступит к работе в московском клубе со следующей недели.