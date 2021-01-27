Газизов ответил критикам трансфера Кокорина в «Спартак»
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» отметил, что не считает переход Александра Кокорина в московский клуб ошибкой.
«В условиях лимита он оказался не нужен в России...» Газизов о переходе Кокорина в «Фиорентину»
— Почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?
— Так бывает. Определенная череда травм...
— Вы не считаете трансфер Кокорина в «Спартак» ошибкой?
— Почему я должен так считать? Кто об этом говорит?
— Журналисты, специалисты?
— Назовите мне фамилии журналистов. С уважением отношусь к вашему делу, это ваша работа, но... Сколько людей — столько мнений.
— Если говорить о специалистах, то, например, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не особо верил, что Кокорин заиграть в «Спартаке». Ведь он по большому счету в «Сочи» не феерил.
— Не знаю. Не хочу вступать с Ильей в диалог... Интересная ситуация получается вообще-то.
— Какая?
— Смешные вещи. Даже обсуждать не хочется. В условиях лимита Кокорин не нужен в России, а в серии А, получается, в нем заинтересованы? Смешно, да? Поэтому у нас и футбол такой.
Утром 27 января «Фиорентина» объявила о трансфере 29-летнего футболиста из «Спартака».
(Виталий Айрапетов)
«В условиях лимита он оказался не нужен в России...» Газизов о переходе Кокорина в «Фиорентину»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю