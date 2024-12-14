Газизов опроверг информацию об интересе махачкалинского «Динамо» к Зорину
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.
Ранее об интересе к 20-летнему игроку со стороны махачкалинцев сообщал Metaratings.
«Хорошо знаю этого игрока, но по нему интереса нет. Все может быть, но пока никаких переговоров мы не ведем», — сказал Газизов «СЭ».
В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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|3
|37-12
|39
|
3
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|18
|11
|4
|3
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|37
|
4
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|5
|3
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|35
|
5
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|35
|
6
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|4
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|5
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|7
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|
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|6
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|
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|
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|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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29 тур
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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