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Судейство

Сегодня, 16:59

ЭСК РФС не оценила бездействие ВАР в матче «Спартак» — «Пари НН». Что следовало сделать после гола Угальде?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Гол Манфреда Угальде («Спартак») в матче с «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня на сайте РФС опубликованы решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), касающиеся работы бригады арбитров на матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (3:0). Странным образом упущена одна важная деталь — не сказано ни слова о бездействии видеоассистентов.

Нижегородцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи Евгения Кукуляка в эпизоде на 62-й минуте, когда был забит второй гол «Спартака».

По мнению ЭСК, рефери ошибочно засчитал взятие ворот. Потому что спартаковец Кристофер Мартинс, «находившийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч».

«Комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение «вне игры», а судье — отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу оборонявшейся команды «Пари НН» за положение «вне игры» у игрока «Спартака», — говорится в заметке на сайте РФС.

Но не написано ни слова о действиях ВАР и АВАР. Точнее о бездействии. Что должны были делать видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Ян Бобровский в том моменте? Почему они не вмешались? Почему отсутствует оценка их работы?

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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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