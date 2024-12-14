ЭСК РФС не оценила бездействие ВАР в матче «Спартак» — «Пари НН». Что следовало сделать после гола Угальде?

Сегодня на сайте РФС опубликованы решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), касающиеся работы бригады арбитров на матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (3:0). Странным образом упущена одна важная деталь — не сказано ни слова о бездействии видеоассистентов.

Нижегородцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи Евгения Кукуляка в эпизоде на 62-й минуте, когда был забит второй гол «Спартака».

По мнению ЭСК, рефери ошибочно засчитал взятие ворот. Потому что спартаковец Кристофер Мартинс, «находившийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч».

«Комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение «вне игры», а судье — отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу оборонявшейся команды «Пари НН» за положение «вне игры» у игрока «Спартака», — говорится в заметке на сайте РФС.

Но не написано ни слова о действиях ВАР и АВАР. Точнее о бездействии. Что должны были делать видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Ян Бобровский в том моменте? Почему они не вмешались? Почему отсутствует оценка их работы?