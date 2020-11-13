Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о будущем полузащитника Остона Урунова.

«Считаю Урунова очень сильным футболистом с большим будущим. Мой кейс в том, что мне нравятся молодые игроки. И его я считаю одним из талантливейших, с кем я когда-либо работал. Я верю в него. Сейчас он восстанавливается после повреждения, не поехал из-за этого в сборную. «Спартак» — большой клуб, тут и стресс большой, и ответственность. Но, преодолев это, Остон станет сильнее», — сказал Газизов «СЭ».