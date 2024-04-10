Газизов: «Бесспорно, Бердыев смог бы помочь «Спартаку»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о появившейся новости о том, что главным тренером «Спартака» может стать Курбан Бердыев.

Ранее одному из членов директоров красно-белых предложили рассмотреть кандидатуру 71-летнего специалиста в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

«Бердыев сможет работать везде. Какой возраст? Знаю этого человека, понимаю, что это глыба. И очень серьезный специалист. Он бы смог помочь «Спартаку»? Считаю, что это яркий представитель отечественной школы. Поэтому бесспорно. Бердыев давал результат в разных условиях. Он уже все всем доказал», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Бердыев возглавлял махачкалинское «Динамо» с июля 2023 года по февраль 2024-го. Сейчас тренер находится без клуба.