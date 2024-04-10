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Бушманов считает, что Чалову нужно показывать максимальный уровень в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов поделился мнением о том, что форвард Федор Чалов может продолжить карьеру в европейском клубе.

«Весной он мало играет, но первую часть сезона он провел неплохо. Сложно сказать, что сейчас происходит с ним, но, видимо, история с контрактом мешала ему играть. Это сильный нападающий, а само желание поехать играть в Европу абсолютно нормальное и правильное. Нужно играть и показывать максимальный уровень в РПЛ, чтобы уехать», — сказал Бушманов Metaratings.ru.

ЦСКА 9 апреля объявил о продлении контракта с Чаловым до лета 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/bushmanov-chalovu-nuzhno-pokazyvat-maksimalnyi-uroven-v-rpl-chtoby-uekhat-v-evropu-352086/
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