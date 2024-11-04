Газизов: «При хорошем раскладе к маю можно будет ждать Сандрачука в общей группе»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал восстановление защитника Александра Сандрачука.

«Саша уже вернулся в Махачкалу, начался период восстановления. Он пока еще на костылях, но в ближайшее время уже будет обходиться без них. Ожидаем, что при хорошем раскладе где-то к маю можно будет ждать его в общей группе», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

22-летнему футболисту диагностировали частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена.