Газизов: «При хорошем раскладе к маю можно будет ждать Сандрачука в общей группе»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал восстановление защитника Александра Сандрачука.
«Саша уже вернулся в Махачкалу, начался период восстановления. Он пока еще на костылях, но в ближайшее время уже будет обходиться без них. Ожидаем, что при хорошем раскладе где-то к маю можно будет ждать его в общей группе», — цитирует Газизова «РБ Спорт».
22-летнему футболисту диагностировали частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|9.11
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|10.11
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