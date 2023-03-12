Гайич назвал важной победу ЦСКА над «Крыльями Советов»: «Мы контролировали игру с самого начала»

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился с «СЭ» мнением об игре 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

«Это важная победа для нас. Мы контролировали игру с самого начала. В первом тайме мы забили три мяча, во втором успешно держали мяч и забили четвертый гол», — сказал Гайич «СЭ».

Армейцы прервали серию из трех поражений подряд в РПЛ и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.