Гайч признался, что ему с трудом дается изучение русского языка

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что ему с трудом дается изучение русского языка.

«Русский очень сложный язык. Пока выучил только базовые вещи, которые нужны для общения. В остальном ваш язык намного сложнее итальянского», — приводит слова Гайча Sport24.

24-летний аргентинец выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он отправлялся в аренду в «Беневенто», «Уэске» и «Верону». В общей сложности форвард провел за московский клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до декабря 2025 года.