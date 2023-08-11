Нападающий ЦСКА Гайч ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

— Если вы останетесь в России, интересно бы было получить российское гражданство?

— Не знаю, если у меня такая возможность. Я имею уже два гражданства. Не знаю, будет ли возможность получить третье, — сказал Гайч «СЭ».

Ранее паспорта граждан РФ получили полузащитник «Зенита» Клаудиньо и экс-вингер питерцев Малком.

Контракт Адольфо Гайча с ЦСКА действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего аргентинца в 1,8 миллиона евро.