Бальбуэна рассказал, что адаптировался к роли капитана команды

Парагвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Фабиан Бальбуэна уже адаптировался к наличию капитанской повязки.

«Как прошла моя адаптация в «Динамо» в качестве капитана? Нормально. Для меня ничего не поменялось. Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет. Я стараюсь помогать команде, молодым игрокам, клубу, а также тренироваться. Это мой подход. Растет ли у меня ответственность? Ответственность лежит на всех игроках. Даже если бы я не был капитаном, моя ответственность была бы той же. Ведем себя так же, взаимодействуем с партнерами по команде, тренерами, клубом, фанатами и так далее. Нам нужно продолжать в том же духе и пытаться развиваться, стараться побеждать», — приводит слова Бальбуэна ТАСС.

В нынешнем сезоне 31-летний парагваец провел за «Динамо» три матча и отдал одну результативную передачу.