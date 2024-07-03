Гаврилов раскритиковал слова агента Угальде: «Игрок пришел получать деньги. А играть кто будет?»
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление агента Курта Морсинка, представляющего интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
Ранее агент игрока заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.
«Он не соображает, что он говорит. Говорит, что Угальде пришел только деньги получать... А играть кто будет?» — сказал Гаврилов «СЭ».
Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.
Константин Передерий
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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