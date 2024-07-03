Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков назвал основной фактор выхода команды в РПЛ
Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков объяснил, за счет чего команде удалось выйти в РПЛ по итогам минувшего сезона.
«У нас очень сплоченная команда, мы играем друг за друга, как я уже сказал. Это и стало основным фактором. И также наши болельщики сыграли огромную роль в том, что мы в итоге вышли в РПЛ. Они у нас очень крутые», — приводит слова Алибекова «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: «РБ Спорт»
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