Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков назвал основной фактор выхода команды в РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков объяснил, за счет чего команде удалось выйти в РПЛ по итогам минувшего сезона.

«У нас очень сплоченная команда, мы играем друг за друга, как я уже сказал. Это и стало основным фактором. И также наши болельщики сыграли огромную роль в том, что мы в итоге вышли в РПЛ. Они у нас очень крутые», — приводит слова Алибекова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.