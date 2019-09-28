Гаттузо прокомментировал игру Лунева в эпизоде с пропущенным голом

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, который присутствовал на матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0), прокомментировал игру вратаря сине-бело голубых Андрея Лунева в моменте с пропущенным голом на 48-й минуте встречи.

Автор единственного гола стал полузащитник московской команды Гжегож Крыховяк.

— Прошел быстрый пас на Смолова, который скинул Крыховяку, — сказал Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но Лунев, мне кажется, проспал удар.

— По телевизору легко судить, — ответил Гаттузо. — Когда человек на поле, это другое дело. Может, он мог бы сыграть и получше. Отбил бы Доннарумма? Не знаю. Может, стоило лучше оттолкнуться, но я не могу судить.

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