Галицкий: «Краснодар» не стал слабее"
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказал свое мнение о силе команды. По его словам, многое связано с ожиданиями болельщиков.
«Краснодар» не стал слабее, — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». — Когда вы смотрели на команду, которая шла 8-я, 10-я, и мы показывали там какой-то футбол, и у вас были заниженные к нам требования, любая наша комбинация воспринималась с каким-то вау-эффектом. Сейчас, когда вы требуете, чтобы мы выходили и всегда доминировали, может, кроме «Зенита», ЦСКА, то любая наша неудача считается как бы сложностью. Плюс мы тогда не играли в еврокубках, когда начинали, через два дня на третий.
Меня спрашивают о том, как они с «Севильей» упустили преимущество. А я вообще не понял, как мы им забили, когда у нас выходили Сабуа на фланг, Сперцян. Они не должны играть в команде, которая борется за чемпионство. Это мешает и команде, и им самим".
Кроме того, Галицкий рассказал о зарплатах футболистов в команде.
«В зарплатах пропасти нет. У Матвея Сафонова никакой пропасти в зарплате нет. Сколько получают молодые? Они получают очень достойные деньги, больше, чем лидеры «Уфы», в районе 200-400 тысяч долларов».
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