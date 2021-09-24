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Галицкий: «Краснодар» не стал слабее"

14:31
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказал свое мнение о силе команды. По его словам, многое связано с ожиданиями болельщиков.

«Краснодар» не стал слабее, — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». — Когда вы смотрели на команду, которая шла 8-я, 10-я, и мы показывали там какой-то футбол, и у вас были заниженные к нам требования, любая наша комбинация воспринималась с каким-то вау-эффектом. Сейчас, когда вы требуете, чтобы мы выходили и всегда доминировали, может, кроме «Зенита», ЦСКА, то любая наша неудача считается как бы сложностью. Плюс мы тогда не играли в еврокубках, когда начинали, через два дня на третий.

Меня спрашивают о том, как они с «Севильей» упустили преимущество. А я вообще не понял, как мы им забили, когда у нас выходили Сабуа на фланг, Сперцян. Они не должны играть в команде, которая борется за чемпионство. Это мешает и команде, и им самим".

Кроме того, Галицкий рассказал о зарплатах футболистов в команде.

«В зарплатах пропасти нет. У Матвея Сафонова никакой пропасти в зарплате нет. Сколько получают молодые? Они получают очень достойные деньги, больше, чем лидеры «Уфы», в районе 200-400 тысяч долларов».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Офсайд


  • shshsh

    если бы у Краснодара был нормальный центр обороны, команда каждый год боролась бы за чемпионство, а в ЛЧ обошла Севилью и вышла из группы. Без центра обороны и лига конференций будет успехом

    24.09.2021