Галицкий: «Попробуй лишний раз, чтоб судья отсвистел против «Спартака» или «Зенита» — надо сразу отправляться сразу в ад»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о сложности в конкуренции с другими российскими топ-клубами.
«Вообще конкурировать с московскими клубами тяжело, потому то, что бы вы ни говорили, «Краснодар» — все равно неофит. Попробуй лишний раз, чтоб судья отсвистел против «Спартака» или «Зенита» — надо сразу отправляться в ад. Мы знали, на что мы шли и куда. Самое важное, что мы в футболе, что мы этим занимаемся, и это доставляет невероятное наслаждение.
Я точно буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье — это мой клуб. Я должен это делать и не важно, хочу я этого или нет. Болельщики должны знать, что президент внутри клуба. Для них это лучше, если президент вообще не показывает в команде. Для болельщиков это важно», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.
«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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