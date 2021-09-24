Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о сложности в конкуренции с другими российскими топ-клубами.

«Вообще конкурировать с московскими клубами тяжело, потому то, что бы вы ни говорили, «Краснодар» — все равно неофит. Попробуй лишний раз, чтоб судья отсвистел против «Спартака» или «Зенита» — надо сразу отправляться в ад. Мы знали, на что мы шли и куда. Самое важное, что мы в футболе, что мы этим занимаемся, и это доставляет невероятное наслаждение.



Я точно буду ездить на тренировки, когда мне позволит здоровье — это мой клуб. Я должен это делать и не важно, хочу я этого или нет. Болельщики должны знать, что президент внутри клуба. Для них это лучше, если президент вообще не показывает в команде. Для болельщиков это важно», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.