Чистяков о Дзюбе и Лукаку: «Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением от игры против форварда Ромелу Лукаку в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

— Лукаку выиграл у меня верховое единоборство, — приводит слова Чистякова официальный сайт клуба. — Я его чуть-чуть упустил за спину, последовала хорошая подача, и он идеально все исполнил. Я недосмотрел, а такие мастера даже мини-ошибки не прощают — сразу наказывают.

— Дзюбу и Лукаку можно сравнивать?

— Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных.

— Чем Лукаку отличается от других футболистов этого амплуа?

— У него практически нет слабых мест. Мощный, с ударом, хорошо играет головой, еще и левша. Бежит — дистанционная скорость хорошая. Топовый нападающий.