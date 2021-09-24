Чистяков о Дзюбе и Лукаку: «Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением от игры против форварда Ромелу Лукаку в матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).
— Лукаку выиграл у меня верховое единоборство, — приводит слова Чистякова официальный сайт клуба. — Я его чуть-чуть упустил за спину, последовала хорошая подача, и он идеально все исполнил. Я недосмотрел, а такие мастера даже мини-ошибки не прощают — сразу наказывают.
— Дзюбу и Лукаку можно сравнивать?
— Из габаритных нападающих, против которых мне доводилось играть, это два самых сложных.
— Чем Лукаку отличается от других футболистов этого амплуа?
— У него практически нет слабых мест. Мощный, с ударом, хорошо играет головой, еще и левша. Бежит — дистанционная скорость хорошая. Топовый нападающий.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю