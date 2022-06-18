В «Химках» заявили, что Дагерстоль не хочет возвращаться и тянет время до решения ФИФА по легионерам

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации со шведским защитником Филипом Дагерстолем.

«Игрок возвращаться не хочет, агент придерживается такой же ситуации. С учетом непонятной деятельности ФИФА, когда они нарушают контрактные обязательства, будем рассматривать вопрос расторжения соглашения. Если разрешение для легионеров от ФИФА продлят, будем расторгаться с Дагерстолем. Если нет, будем договариваться с тем клубом, который проявит интерес. Может быть, что-то удастся заработать. Агент и игрок тянут до решения ФИФА. Но есть контрактные обязательства, которые нарушаются со стороны Европы. Понимаем, что рассчитывать в том же CAS не на что. Ничего страшного. Придут наши молодые ребята», — сказал Терюшков «СЭ».

В марте Дагерстоль покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».