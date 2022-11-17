Галактионов провел первую тренировку в «Локомотиве»

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Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов провел первую тренировку с командой.

«Локомотив» назначил Михаила Галактионова главным тренером команды 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».

В начале октября руководители «Локомотива» уволили главного тренера, немца Йозефа Циннбауэра за неудовлетворительные результаты команды. И.о. тренера был Андрей Федоров.

После 17 туров РПЛ-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.