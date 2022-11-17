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Агузаров — о Бакаеве в «Динамо»: «10 миллионов и ни копейкой меньше. При всем уважении к Зареме, было именно так»

Агузаров ответил Зареме Салиховой после ее слов про запрос в 10 миллионов за Бакаева
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с полузащитником Зелимханом Бакаевым, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, о несостоявшемся переходе футболиста в «Динамо».

«Утром, в день закрытия трансферного окна, «Динамо» отправило «Спартаку» бумагу на 5 миллионов евро, но «Спартак» даже не ответил. Я набрал Дмитрию Попову, он сказал, что эта сумма их не устраивает, Федун сказал — 10. «Динамо» было готово поднять предложение до 8, это была их максимальная планка, я уведомил об этом Попова. Он вернулся со словами, что была конференция между ним, Федуном и Мележиковым, где Федун подтвердил — 10 миллионов евро и ни копейкой меньше. При всем уважении к Зареме, было именно так и никак иначе», — сказал Агузаров «СЭ».

26-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Хавбек покинул московский клуб летом и перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова
Зелимхан Бакаев
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ФК Спартак (Москва)
Алан Агузаров
Зарема Салихова
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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