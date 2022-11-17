Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с полузащитником Зелимханом Бакаевым, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, о несостоявшемся переходе футболиста в «Динамо».

«Утром, в день закрытия трансферного окна, «Динамо» отправило «Спартаку» бумагу на 5 миллионов евро, но «Спартак» даже не ответил. Я набрал Дмитрию Попову, он сказал, что эта сумма их не устраивает, Федун сказал — 10. «Динамо» было готово поднять предложение до 8, это была их максимальная планка, я уведомил об этом Попова. Он вернулся со словами, что была конференция между ним, Федуном и Мележиковым, где Федун подтвердил — 10 миллионов евро и ни копейкой меньше. При всем уважении к Зареме, было именно так и никак иначе», — сказал Агузаров «СЭ».

26-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Хавбек покинул московский клуб летом и перешел в «Зенит» на правах свободного агента.