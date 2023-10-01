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Сегодня, 17:04

Галактионов признался, что спокойно реагирует на появление Черчесова на матчах «Локомотива»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как реагирует на частые появления бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на домашних матчах красно-зеленых.

— Как отреагировали на появление на стадионе Станислава Черчесова в VIP-ложе руководства?

— Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона? — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

— Вы, пусть и достаточно опытный тренер, поработали в нескольких клубах и сборных, но все же молодой человек. Тень Станислава Саламовича может накрыть.

— Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт — поработал на чемпионатах Европы и мира, прошел олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому — точно спокоен и понимаю, что все определяется результатом. Есть результат — тренер будет работать. Нет — тренер не будет работать.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Черчесов может сменить Галактионова на посту главного тренера железнодорожников. 39-летний Галактионов возглавляет московскую команду с ноября 2022 года. До этого он работал в «Пари НН».

«Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-galaktionov-spokojno-reagiruyu-na-poyavlenie-cherchesova-na-matchah-lokomotiva/
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
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Зенит

 8
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Федор Чалов

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 6
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ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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Оренбург

 8 1 2
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