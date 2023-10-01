Галактионов признался, что спокойно реагирует на появление Черчесова на матчах «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как реагирует на частые появления бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на домашних матчах красно-зеленых.

— Как отреагировали на появление на стадионе Станислава Черчесова в VIP-ложе руководства?

— Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона? — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

— Вы, пусть и достаточно опытный тренер, поработали в нескольких клубах и сборных, но все же молодой человек. Тень Станислава Саламовича может накрыть.

— Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт — поработал на чемпионатах Европы и мира, прошел олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому — точно спокоен и понимаю, что все определяется результатом. Есть результат — тренер будет работать. Нет — тренер не будет работать.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Черчесов может сменить Галактионова на посту главного тренера железнодорожников. 39-летний Галактионов возглавляет московскую команду с ноября 2022 года. До этого он работал в «Пари НН».

«Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.