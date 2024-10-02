Галактионов — о Батракове: «Обученность, желание, отличные человеческие качества»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в комментарии «СЭ» оценил результативность полузащитника команды Алексея Батракова.

«Обученность, желание проявлять себя, что естественно для молодого футболиста. Отличные человеческие качества, он прекрасно влился в коллектив. Для его возраста у него уже есть класс, который позволяет играть и давать разницу», — сказал Галактионов «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 10 матчей в РПЛ, сделав 7 результативных передач и забив 6 голов.