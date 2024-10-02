Романцев рассказал, чем занимается комитет ветеранов «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, чем занимается комитет ветеранов клуба.
— Олег Иванович, уже почти два года, как вы возглавляете комитет ветеранов «Спартака». Интересно узнать, чем он занимается и что удалось сделать в последнее время?
— Самое главное, что удается поддерживать связь с нашими ветеранами, быть в курсе того, как они живут, вовремя узнавать об их проблемах. Стараемся их решать по возможности. Вместе бываем на матчах родной команды. А когда приглашают, встречаемся с ее игроками, общаемся с тренерами, руководством. Вот недавно собрались на стадионе, где поздравили гордость клуба Никиту Павловича Симоняна с 75-летием его прихода в «Спартак».
Не забываем и о молодом спартаковском поколении. Летом в Боровске провели детско-юношеский турнир памяти олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова. А Олег Кужлев от имени ветеранов вручал его участникам призы, подарки и сувениры. Такой же турнир памяти спартаковского вратаря Валентина Ивакина прошел в Урюпинске, где мальчишки получали награды и подарки от его вдовы Ольги Владимировны.
Активно живет и сборная ветеранов «Спартака», за которую выступают Дасаев и Хлестов, Титов и Аленичев, Ширко и Кечинов, и еще многие, с кем мы вместе сражались за победы. Всех не перечислишь. Им аплодируют полные трибуны в самых разных уголках России. Как это было не так давно в небольшом городке Копейске Челябинской области.
Ну и, конечно, особое внимание уделяем нашей Академии имени Федора Черенкова, которую возглавляет Сергей Родионов. Помогают ему растить спартаковскую смену те, кто вошел в славную историю клуба — Ринат Дасаев, Борис Поздняков, Владимир Джубанов, Евгений Сидоров, Алексей Мелешин. Частенько бываем у них в манеже Сокольников, встречаемся с юными футболистами и футболистками, рассказываем об истории клуба, отвечаем на самые разные вопросы. А какой был праздник, когда к ним в гости приехал легендарный Никита Павлович Симонян. И это очень важно, поскольку «Спартак» всегда был силен своей историей и традициями.
Плюс с большим удовольствием приняли участие в празднике 10-летия открытия нашего стадиона, который собрал столько болельщиков — главную силу «Спартака»!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1