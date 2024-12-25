Гафин: «Динамо» — это родной дом Захаряна»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мыслями о возможной аренде полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«У Захаряна на сегодняшний день есть задача — вернуться на поле и получить первые минуты игрового времени в «Реале Сосьедад» в этом сезоне. Но в случае, если обстоятельства изменятся, мы всегда будем рады Арсену. Он знает, что «Динамо» — это его родной дом», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

21-летний российский полузащитник перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. С момента трансфера Захарян забил 1 гол и отдал 2 результативных паса в 40 матчах за испанский клуб.

6 августа 2024 года футболист перенес операцию на лодыжке и смог вернуться к тренировкам с командой 17 октября.