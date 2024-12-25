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Сегодня, 18:47

«Химки» почти рассчитались с тренерским штабом Талалаева

Даниил Аршавский
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«Химки» полностью закрыли финансовые долги перед тренерским штабом Андрея Талалаева, за исключением двух специалистов, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что подмосковный клуб выплатил долг самому 52-летнему тренеру летом 2024 года. «Химки» также приступили к погашению долгов перед игроками действующего состава.

В сезоне-2023/24 Талалаев помог «Химкам» выйти из Первой лиги в РПЛ, после чего покинул пост главного тренера подмосковной команды. С сентября 2024 года специалист возглавляет «Балтику».

«Химки» под руководством Франка Артиги ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Химки
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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