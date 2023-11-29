Гафин оценил влияние бразильца Бителло на игру «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о способностях бразильского полузащитника команды Бителло.

«Бителло — лучший футболист РПЛ? Нам нравится, как он выступает. Бителло оказывает большое влияние на игру команды. Но я думаю, что он может больше. Бителло, однозначно, очень качественный футболист для нашей лиги», — цитирует Гафина Sport24.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. 23-летний футболист провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

На данный момент «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.