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Гафин оценил влияние бразильца Бителло на игру «Динамо»

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что думает о способностях бразильского полузащитника команды Бителло.

«Бителло — лучший футболист РПЛ? Нам нравится, как он выступает. Бителло оказывает большое влияние на игру команды. Но я думаю, что он может больше. Бителло, однозначно, очень качественный футболист для нашей лиги», — цитирует Гафина Sport24.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. 23-летний футболист провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

На данный момент «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600408-gafin-bitello-okazyvayet-bolshoye-vliyaniye-na-igru-dinamo-no-ya-dumayu-on-mozhet-bolshe
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
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