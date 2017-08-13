22:02 13 августа | Футбол — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Впечатления самые хорошие"


Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 6-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) отметил, что доволен большим количеством голевых моментов. Однако, по его словам, пока хромает реализация.

– Впечатления самые хорошие. Было бы лучше, если бы из такого количества моментов выжали еще один гол, – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" – Само появление моментов уже радует. Говорили до этого, что мало создаем. Сегодня в этом смысле выглядели неплохо.

Понемногу набираем. Отсутствие нескольких игроков, плюс скомканная подготовка давали о себе знать. Сейчас состав притирается.

Трансляция матча "Краснодар" – "Амкар"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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