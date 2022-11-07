Гаджиев не считает, что Чистяков умышленно ошибся в матче с «Ахматом»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал эпизод с грубой ошибкой защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота сине-бело-голубых. Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Это исключено. Те, кто рассуждают о якобы намеренной ошибке Чистякова, вообще не представляют, о чем говорят. Это неимоверная глупость. Умышленных действий в пользу соперника категорически не может быть. А подобным образом ошибались лучшие игроки мира. Такое случалось и на чемпионатах мира и Европы. Из-за грубейших «школьных» ошибок проигрывались крупные турниры», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

77-летний специалист считает, что в «Зените» имеют право предъявить претензии Чистякову только за расслабленность.

«Другое дело, что Чистяков несет ответственность за свою игру, и в клубе имеют право предъявить ему претензии за расслабленность. Решение клуба наказать защитника мне понятно. Но и без этого наказания он сам, я думаю, тяжело переживает эту ситуацию», — сказал Гаджиев.

После матча с «Ахматом» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября генеральный директор Медведев сообщил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.