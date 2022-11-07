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Гаджиев — об ошибке Чистякова: «Подобным образом ошибались лучшие игроки мир»

Гаджиев не считает, что Чистяков умышленно ошибся в матче с «Ахматом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал эпизод с грубой ошибкой защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота сине-бело-голубых. Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Это исключено. Те, кто рассуждают о якобы намеренной ошибке Чистякова, вообще не представляют, о чем говорят. Это неимоверная глупость. Умышленных действий в пользу соперника категорически не может быть. А подобным образом ошибались лучшие игроки мира. Такое случалось и на чемпионатах мира и Европы. Из-за грубейших «школьных» ошибок проигрывались крупные турниры», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

77-летний специалист считает, что в «Зените» имеют право предъявить претензии Чистякову только за расслабленность.

«Другое дело, что Чистяков несет ответственность за свою игру, и в клубе имеют право предъявить ему претензии за расслабленность. Решение клуба наказать защитника мне понятно. Но и без этого наказания он сам, я думаю, тяжело переживает эту ситуацию», — сказал Гаджиев.

После матча с «Ахматом» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября генеральный директор Медведев сообщил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10412066-gadzhiev-vyskazal-mnenie-o-vozmozhnosti-umyshlennogo-soversheniya-oshibki-chistyakovym.html
Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
0
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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