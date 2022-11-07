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Сегодня, 13:45

Защитник «Торпедо» Кожемякин высказал претензии нападающим клуба

Руслан Минаев
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Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

— Не забил Александр Рязанцев. Можем ли мы ему предъявить претензии?
— Мы можем каждому предъявить, кто не забивает. Это нормально — предъявлять претензии. Нужно спрашивать с каждого игрока, если хотим выбраться. Саша уважаемый человек, но он и должен подавать пример. Если он не забивает, нужно больше спрашивать.

— Насколько хватит авторитета, чтобы предъявить?
— Все ребята понимающие, а Саша один из самых понимающих. Он нормально общается. Думаю, он скажет свое мнение. В моем случае тяжело говорить, потому что Саша очень авторитетный игрок, но есть тренер, который может с ним на равных говорить.

Автозаводцы потерпели четвертое сухое поражение в РПЛ и продлили свою серию без побед в чемпионате до шести матчей подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kozhemyakin-torpedo-nado-vy-birat-sya-proslavlyat-klub/
Александр Рязанцев (футбол)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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