Дьяков: «Абена — это футболист не уровня «Спартака»

Экс-защитник «Локомотива» и «Спартака-2» Виталий Дьяков считает, что защитник Миенти Абена не соответствует уровню красно-белых.

«Про такого «топового» футболиста я сразу даже не вспомнил. Удивительный трансфер. Но Станкович же с ним работал в «Ференцвароше», знал, кого берет. Учитывая, что есть Бабич, Литвинов и Дуарте, то четвертый здесь явно лишний. Абена — это футболист не уровня «Спартака»», — цитирует Legalbet Дьякова.

Также 35-летний россиянин уверен, что «Спартаку» будет сложно найти новую команду для суринамца.

«Пристроить его куда-то будет непросто. Попробуй, еще продай его. Возможно, он уйдет, но сделать это будет не так просто», — добавил Дьяков.

30-летний Абена летом прошлого года перешел в «Спартак» за 1,2 миллиона евро, подписав контракт на 2 года. В этом сезоне он сыграл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость суринамского футболиста в 800 тысяч евро.