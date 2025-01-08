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Дьяков: «Абена — это футболист не уровня «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» и «Спартака-2» Виталий Дьяков считает, что защитник Миенти Абена не соответствует уровню красно-белых.

«Про такого «топового» футболиста я сразу даже не вспомнил. Удивительный трансфер. Но Станкович же с ним работал в «Ференцвароше», знал, кого берет. Учитывая, что есть Бабич, Литвинов и Дуарте, то четвертый здесь явно лишний. Абена — это футболист не уровня «Спартака»», — цитирует Legalbet Дьякова.

Также 35-летний россиянин уверен, что «Спартаку» будет сложно найти новую команду для суринамца.

«Пристроить его куда-то будет непросто. Попробуй, еще продай его. Возможно, он уйдет, но сделать это будет не так просто», — добавил Дьяков.

30-летний Абена летом прошлого года перешел в «Спартак» за 1,2 миллиона евро, подписав контракт на 2 года. В этом сезоне он сыграл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость суринамского футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: Legalbet
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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