Гаджи Гаджиев: "Надеюсь увидеть "Краснодар" чемпионом"

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата России. В первой игре "Арсенал" и "Динамо" разошлись миром (1:1).

- Можно говорить о том, у кого наибольшие шансы, – цитирует "Спорт день за днем" Гаджиева. – И они у "Зенита". Но я надеюсь увидеть "Краснодар" чемпионом. Хочу, чтобы у Галицкого сложился результат. Он очень многое делает для развития игры. Мне как-то сказали, что он делает это для "Краснодара". Не согласен. Он многое делает для всего российского футбола. Это плюс для всего российского футбола, если "Краснодар" станет чемпионом. Мне кажется, что "Локомотив" тоже потенциальный претендент".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр