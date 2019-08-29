Гацкан получил тренерскую лицензию категории B

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 35-летний молдавский футболист рассказал своим подписчикам, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории B.

«Долгожданная лицензия Б УЕФА!» — подписал фото Гацкан.

Лицензия B дает право работать главным тренером в клубах первого и второго дивизиона России, а также в дублирующих (молодежных) командах РПЛ.

В текущем сезоне Гацкан принял участие в 5 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.