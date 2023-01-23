В клубе «Арарат-Армения» рассказали, когда защитник Мкртчян может подписать контракт с «Нижним Новгородом»

Генеральный директор клуба «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал, что думает о защитнике Степе Мкртчяна, который проходит просмотр в «Нижнем Новгороде».

«Он сейчас тренируется в составе «Нижнего Новгорода», 27-го числа окончательно решится вопрос о его будущем. Он получил небольшую травму, но сейчас уже выздоровел», — цитирует Галстяна Metaratings.ru.

19-летний воспитанник «Арарат-Армения» выступает за основную команду с 2021 года. В активе защитника десять матчей за основную команду без результативных действий. Трансферная стоимость — в 250 тысяч евро.