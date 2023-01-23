Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:54

В клубе «Арарат-Армения» рассказали, когда защитник Мкртчян может подписать контракт с «Нижним Новгородом»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор клуба «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал, что думает о защитнике Степе Мкртчяна, который проходит просмотр в «Нижнем Новгороде».

«Он сейчас тренируется в составе «Нижнего Новгорода», 27-го числа окончательно решится вопрос о его будущем. Он получил небольшую травму, но сейчас уже выздоровел», — цитирует Галстяна Metaratings.ru.

19-летний воспитанник «Арарат-Армения» выступает за основную команду с 2021 года. В активе защитника десять матчей за основную команду без результативных действий. Трансферная стоимость — в 250 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-klube-ararat-armeniya-zayavili-chto-zashitnik-mkrtchyan-mozhet-podpisat-kontrakt-s-pari-nn-27-yanvarya-222078/
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»

Габулов рассказал, почему Международная федерация футбольной истории и статистики поставила РПЛ на 80-е место
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости