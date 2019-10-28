«Футбольный реабилитационный клуб». Команда КВН потроллила «Ростов» из-за перехода Мамаева

В втором полуфинале высшей лиги КВН красноярская команда «Так-то» упомянула в одном из номеров переход полузащитника Павла Мамаева в «Ростов».

На сцене появился экран, где один из игроков «Так-то» прочитал текст о футбольном клубе

— Футболист Павел Мамаев недавно вышел по УДО и был приглашен в футбольный клуб «Ростов», — сказал участник команды. — Напомню, там уже играет дисквалифицированный за употребление наркотиков Роман Еременко. Футбольный реабилитационный клуб «Ростов» приглашает всех оступившихся футболистов и не только. ФК «Ростов»: избил, выпил — в «Ростов».

31-летний Павел Мамаев был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы по статьям побои и хулиганство. По этому же делу тюремный срок получил и форвард «Зенита» Александр Кокорин. 17 сентября 2019 года он был освобожден по УДО из колонии общего режима. После выхода на свободу он расторг контракт с «Краснодаром» и перешел в «Ростов». За новую команду он сможет сыграть в следующем году.

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