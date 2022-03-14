Гурцкая: «Думаю, Ваноли даже в рублях будет готов получать зарплату»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в интервью YouTube-каналу «Вышли!» высказался об иностранных тренерах в Тинькофф РПЛ.

«Думаю, Ваноли даже в рублях будет готов получать зарплату! Гисдолю оставалось 2 месяца работать, он нашел правильное время, чтобы уехать. Сейчас будет рассказывать, что уехал по политическим причинам, поднимет репутацию. Шварц не уехал, потому что «Динамо» идет высоко. Он оказался порядочным парнем. Думаю, на него тоже идет большое давление из Германии, но он находит слова, чтобы хотя бы до конца сезона доработать», — сказал Гурцкая.