Агент Тимур Гурцкая в интервью YouTube-каналу «Вышли!» высказался на тему нового клуба миллиардера Романа Абрамовича, который из-за санкций будет вынужден продать «Челси».

- По Абрамовичу в России у меня инсайдов нет. Наверное, самое логичное решение будет, если он возьмёт ЦСКА. Он всегда симпатизировал этому клубу. У него хорошие отношения с Гинером. А какой ещё клуб существует?

— «Локомотив»...

— А разве «Локомотив» нуждается в приходе Абрамовича? Не уверен. Вообще происходящее в «Челси» с Абрамовичем — это безобразие. Общество находит жертву и пытается его забить. Это становится модно, к сожалению. Абрамович много лет держит «Челси». Зачем так поступать? Просто можно уничтожать одного человека.

12 марта Английская премьер-лига (АПЛ) отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси».