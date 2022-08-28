Агент Лахтер: «Я пока не понимаю, как Захарян может играть в «Челси»

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал возможный переход российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

— Кто-то в 16 лет готов в мадридском «Реале» играть, а кто-то и в 25 «Динамо» Нью-Васюки не потянет. Если это правда, парня можно только поздравить. Остальное будет зависеть в большей мере от него.

— На ваш взгляд, он сможет заиграть в «Челси» или его отдадут в аренду?

— Не знаю. Я пока не понимаю, как Захарян может играть в «Челси», честно говоря. Вы «банку» «Челси» представляете себе? Возможно, он «переходит» в «Челси», потому что кто-то хочет переподписать контракт на улучшенных условиях. Разные же волшебные истории бывают. Давайте чуть-чуть подождем, трансферное окно вот-вот закроется. Будет замечательно, если он станет игроком «Челси». Нам остается только радоваться. Главное, чтобы он не закрутился там, а так, все замечательно.

— Вы вообще верите, что Захарян перейдет в «Челси»?

— Футбол приучил к тому, что в этой жизни все бывает. Перейти — это 10% успеха. Перейти можно и дорогу, а заиграет или нет — большой вопрос. У нас в Англии мало у кого получилось. По-настоящему заиграл только Канчельскис в свое время в великом «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Остальные ребята — с переменным успехом. Последняя наша делегация, после Евро-2008, провалилась. Будет здорово, если молодой пацан разорвет стереотип о том, что русские — раздолбаи и футболисты средней руки, — сказал Лахтер Metaratings.ru.