Агент Лахтер: «Я пока не понимаю, как Захарян может играть в «Челси»
Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал возможный переход российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
— Кто-то в 16 лет готов в мадридском «Реале» играть, а кто-то и в 25 «Динамо» Нью-Васюки не потянет. Если это правда, парня можно только поздравить. Остальное будет зависеть в большей мере от него.
— На ваш взгляд, он сможет заиграть в «Челси» или его отдадут в аренду?
— Не знаю. Я пока не понимаю, как Захарян может играть в «Челси», честно говоря. Вы «банку» «Челси» представляете себе? Возможно, он «переходит» в «Челси», потому что кто-то хочет переподписать контракт на улучшенных условиях. Разные же волшебные истории бывают. Давайте чуть-чуть подождем, трансферное окно вот-вот закроется. Будет замечательно, если он станет игроком «Челси». Нам остается только радоваться. Главное, чтобы он не закрутился там, а так, все замечательно.
— Вы вообще верите, что Захарян перейдет в «Челси»?
— Футбол приучил к тому, что в этой жизни все бывает. Перейти — это 10% успеха. Перейти можно и дорогу, а заиграет или нет — большой вопрос. У нас в Англии мало у кого получилось. По-настоящему заиграл только Канчельскис в свое время в великом «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Остальные ребята — с переменным успехом. Последняя наша делегация, после Евро-2008, провалилась. Будет здорово, если молодой пацан разорвет стереотип о том, что русские — раздолбаи и футболисты средней руки, — сказал Лахтер Metaratings.ru.
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|Спартак
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3
|ЦСКА
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4
|Сочи
|7
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5
|Динамо
|7
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|4
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6
|Ростов
|6
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|12-9
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7
|Краснодар
|6
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8
|Локомотив
|7
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|3
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|12-13
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9
|Кр. Советов
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|3
|2
|9-11
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10
|Ахмат
|7
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|2
|3
|10-11
|8
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11
|Химки
|7
|2
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|4
|9-13
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12
|Оренбург
|7
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|9-17
|6
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13
|Н. Новгород
|7
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|3
|3
|10-14
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14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
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15
|Торпедо
|6
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|5
|3-14
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16
|Урал
|7
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|6
|1-15
|1
|26.08
|20:00
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Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
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Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
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Факел – Спартак
|1 : 4
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
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Урал – Зенит
|0 : 4
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Локомотив – Оренбург
|5 : 1
|28.08
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Торпедо – Краснодар
|- : -
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|19:45
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Ростов – ЦСКА
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Квинси Промес
Спартак
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Кристиан Нобоа
Сочи
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Александр Соболев
Спартак
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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Даниил Уткин
Ростов
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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Илья Кутепов
Торпедо М
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Михаил Опарин
Ахмат
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