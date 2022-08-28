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Агент Лахтер: «Я пока не понимаю, как Захарян может играть в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал возможный переход российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

— Кто-то в 16 лет готов в мадридском «Реале» играть, а кто-то и в 25 «Динамо» Нью-Васюки не потянет. Если это правда, парня можно только поздравить. Остальное будет зависеть в большей мере от него.

— На ваш взгляд, он сможет заиграть в «Челси» или его отдадут в аренду?

— Не знаю. Я пока не понимаю, как Захарян может играть в «Челси», честно говоря. Вы «банку» «Челси» представляете себе? Возможно, он «переходит» в «Челси», потому что кто-то хочет переподписать контракт на улучшенных условиях. Разные же волшебные истории бывают. Давайте чуть-чуть подождем, трансферное окно вот-вот закроется. Будет замечательно, если он станет игроком «Челси». Нам остается только радоваться. Главное, чтобы он не закрутился там, а так, все замечательно.

— Вы вообще верите, что Захарян перейдет в «Челси»?

— Футбол приучил к тому, что в этой жизни все бывает. Перейти — это 10% успеха. Перейти можно и дорогу, а заиграет или нет — большой вопрос. У нас в Англии мало у кого получилось. По-настоящему заиграл только Канчельскис в свое время в великом «Манчестер Юнайтед» Фергюсона. Остальные ребята — с переменным успехом. Последняя наша делегация, после Евро-2008, провалилась. Будет здорово, если молодой пацан разорвет стереотип о том, что русские — раздолбаи и футболисты средней руки, — сказал Лахтер Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-lakhter-ne-ponimayu-kak-zakharyan-mozhet-igrat-v-chelsi-no-zdorovo-esli-razorvet-stereotip-o-r-1346835/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
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