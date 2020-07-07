Футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с «Ростовом»

Игроки «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус в преддверии матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова», сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана.

— Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Ростовом», — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте «Уфы». — Результаты тестов на коронавирус у всей команды — отрицательные. Готовы к завтрашней игре.