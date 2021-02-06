Футболисты «Спартака» поздравили Хендрикса с днем рождения и устроили ему коридор
12:11
Футболисты «Спартака» поздравили полузащитника команды Йоррита Хендрикса с днем рождения.
Пресс-служба красно-белых опубликовала видео, в котором игроки устраивают коридор для голландца, которому 6 февраля исполнилось 26 лет.
Традиционный gangetje* для именинника ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 6, 2021
*коридор (перевод с нид.) ??#СпартакОбразовательный pic.twitter.com/4bPZZknzUO
Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе 2021 года. Футболист подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.
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