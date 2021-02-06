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Нападающий «Зенита» Малком передал послание болельщикам из ОАЭ

10:12
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Пресс-служба «Зенита» в Twitter опубликовала видео с участием бразильского нападающего клуба Малкома.

23-летний бразилец в хорошем настроении перед тренировкой поздоровался с представителем пресс-службы клуба и отправил всем болельщикам воздушный поцелуй.

Малком появился в команде летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

На данный момент «Зенит» находится на учебно-тренировочных сборах, где ведет подготовку ко второй части сезона чемпионата России. После 19 туров питерцы занимают первое место с 41 очком.

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