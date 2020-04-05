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Футболисты «Динамо» будут получать 40 процентов зарплаты до возобновления тренировок

16:30
Игроки «Динамо». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игроки «Динамо». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», футболисты «Динамо» подписали коллективное соглашение, по которому будут получать 40 процентов зарплаты, начиная с апреля и до момента, когда возобновятся общекомандные тренировки. При этом известно, что следующий тур РПЛ должен пройти в промежутке между началом июня и 12 июля.

В марте же, когда «Динамо» сыграло два матча, а потом тренировалось в Сочи, оклады футболистам решено урезать на 20 процентов. (Константин Алексеев)

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