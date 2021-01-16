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Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед зимними сборами

14:38
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Футболисты ЦСКА прошли медосмотр в Москве перед зимними сборами в Кампоаморе (Испания).

«Кампоамор-2021 уже совсем близко! Армейцы вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте», — говорится в публикации в Twitter красно-синих.

Предсезонный сбор ЦСКА начнется 17 января. После 19 туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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