Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед зимними сборами

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр в Москве перед зимними сборами в Кампоаморе (Испания).

«Кампоамор-2021 уже совсем близко! Армейцы вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте», — говорится в публикации в Twitter красно-синих.

#Кампоамор2021?? Уже совсем близко! Армейцы вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте ? Ждёте моря контента со сборов? ?https://t.co/i8sPZdAPhS pic.twitter.com/yJGFO4rpPX — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 16, 2021

Предсезонный сбор ЦСКА начнется 17 января. После 19 туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.